Міський голова закликав забудовників відмовитися від скандальної ділянки на користь громади

Вер 12, 2025 #Анатолій Бондаренко, #Черкаси

У Черкасах набирає обертів дискусія щодо забудови ділянки на вулиці Князя Ольгерда, де в межах археологічних пам’яток місцевого значення планували звести 14-поверховий готель.

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко звернувся з офіційним листом до орендаря та суборендаря землі. Він наголосив, що подальша забудова може остаточно позбавити черкасців та гостей міста оглядового майданчика біля скверу Богдана Хмельницького, а також негативно вплинути на культурний та історичний простір.

«У зв’язку з численними зверненнями жителів та електронними петиціями, а також тим, що судові інструменти наразі вичерпано, пропоную розглянути можливість обміну орендованої ділянки на будь-яку рівноцінну в порядку, встановленому законом», – йдеться у зверненні міського голови.

За словами Бондаренка, його принципова позиція полягає у створенні на цій території єдиної рекреаційної зони – об’єднання Долини Троянд і скверу Богдана Хмельницького.

У міськраді пояснили: якщо забудовники погодяться, Департамент архітектури та містобудування підготує необхідні матеріали для розгляду питання на сесії. Закон дозволяє такий обмін за умови рівноцінності ділянок за площею, розташуванням та вартістю.

