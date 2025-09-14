АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Історія Офіційно

14 вересня 2025 року вшановується щорічний День пам’яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

Відeditor

Вер 14, 2025

Сотні тисяч українців було депортовано у примусовому, позасудовому порядку. Загалом, за офіційними даними у 1944-1946 роках. було переселено до СРСР 482,8 тисяч осіб. 

У 1947 році залишки українського населення, біля 150 тис. осіб, з історичних українських земель у складі Польщі в рамках Акції “Вісла” було депортовано на північ та північний захід Польщі.  

У наступні роки (до 1951-го) до УРСР з території Польщі було переселено ще близько 50 тисяч осіб.

Депортація супроводжувалася терором, репресіями, конфіскацією майна, встановленням режиму спецпоселень для депортованих українців, обмеженням їх політичних, соціальних, економічних і культурних прав. Тотальне виселення корінних українців зі споконвічних теренів за етнічною ознакою було ретельно сплановане і брутально здійснене комуністичними режимами Польщі та СРСР. Виселені з території Польщі українці знайшли свою другу домівку в різних регіонах України від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини.

Джерело

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет ЕПІДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ Офіційно Охорона здоров'я Пряма мова У Черкасах

У Черкаській області поширюється новий субваріант COVID-19 Omicron «Stratus»

Вер 12, 2025
Головне Дайджест Офіційно У Черкасах

Міський голова закликав забудовників відмовитися від скандальної ділянки на користь громади

Вер 12, 2025
TV сюжет Офіційно Охорона здоров'я У Черкасах

100 тисяч пацієнтів довірили здоров’я КНП «П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». Чим він вирізняється серед інших?

Вер 11, 2025

You missed

Історія Офіційно

14 вересня 2025 року вшановується щорічний День пам’яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

14.09.2025 editor
TV сюжет Війна Спорт У Черкасах

У спортивному комплексі «Будівельник» відбувся Всеукраїнський турнір з ММА, присвячений пам’яті захисника України та чемпіона світу Ярослава Стрільця

12.09.2025 editor
TV сюжет Погода Пряма мова У Черкасах Черкащина

Під впливом антициклону на Черкащині ще кілька днів буде сухо та тепло. Денна температура досягатиме +22…+27°, нічна — +11…+16°

12.09.2025 editor
TV сюжет Пряма мова У Черкасах

Південно-Західний район попри війну стрімко розвивається — Анатолій Бондаренко

12.09.2025 editor