У Смілі відкрили дошкільне відділення при гімназії №6

Це другий подібний проєкт у місті, адже перший уже успішно працює при гімназії імені Сенатора. Ідея поєднати школу та садочок під одним дахом виявилась зручною як для дітей, так і для батьків. Дошкільне відділення працює з початку навчального року. Нині його відвідують 16 дітлахів, і кількість постійно зростає.

Міський голова Сергій Ананко разом зі своєю заступницею з гуманітарних питань Тетяною Карло особисто перевірив умови, поцікавився, чи зручно дітям і чи все відповідає нормам. У міській владі зазначають — відкриття ще одного дошкільного відділення дозволяє ефективно використовувати простір школи та дає дітям шанс навчатися й виховуватись у комфортних умовах.