TV сюжет Освіта Сміла

У Смілі відкрили дошкільне відділення при гімназії №6

Вер 12, 2025

Це другий подібний проєкт у місті, адже перший уже успішно працює при гімназії імені Сенатора. Ідея поєднати школу та садочок під одним дахом виявилась зручною як для дітей, так і для батьків. Дошкільне відділення працює з початку навчального року. Нині його відвідують 16 дітлахів, і кількість постійно зростає.

Міський голова Сергій Ананко разом зі своєю заступницею з гуманітарних питань Тетяною Карло особисто перевірив умови, поцікавився, чи зручно дітям і чи все відповідає нормам. У міській владі зазначають — відкриття ще одного дошкільного відділення дозволяє ефективно використовувати простір школи та дає дітям шанс навчатися й виховуватись у комфортних умовах.

YouTube player

TV сюжет Війна Спорт У Черкасах

У спортивному комплексі «Будівельник» відбувся Всеукраїнський турнір з ММА, присвячений пам’яті захисника України та чемпіона світу Ярослава Стрільця

Вер 12, 2025
TV сюжет Погода Пряма мова У Черкасах Черкащина

Під впливом антициклону на Черкащині ще кілька днів буде сухо та тепло. Денна температура досягатиме +22…+27°, нічна — +11…+16°

Вер 12, 2025
TV сюжет Пряма мова У Черкасах

Південно-Західний район попри війну стрімко розвивається — Анатолій Бондаренко

Вер 12, 2025

Історія Офіційно

14 вересня 2025 року вшановується щорічний День пам’яті українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

14.09.2025 editor
