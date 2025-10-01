АНТЕНА

Зловмисники все частіше зламують акаунти та підробляють аудіо- й відеоповідомлення, аби виманити гроші у довірливих людей — кіберполіція

Жов 1, 2025

Пам’ятайте: не поспішайте пересилати кошти! Спершу обов’язково передзвоніть близьким і переконайтеся, що прохання реальне.

YouTube player

Висохлі річки, спекотні степи і брак людей: якою стане повоєнна Україна через 20 років?

Жов 2, 2025
Черкаські медики презентували у Києві проєкт капітального ремонту лікарні швидкої медичної допомоги з облаштуванням нового реабілітаційного відділення

Жов 2, 2025
У день свята Покрови Пресвятої Богородиці в найстарішому в Черкасах храмі української церкви відбулось урочисте богослужіння

Жов 1, 2025

