У Свято-Михайлівському соборі відбулось урочисте богослужіння з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць

Відeditor

Жов 1, 2025

Священнослужителі разом із вірянами молилися за мир, оборонців держави та перемогу України.

Від editor

Команда Антени шукає журналістів, репортерів, режисера монтажу, менеджерів з продажу реклами. Постійна зайнятість. Індивідуальний графік роботи. Тел. 063 063 9035 (пн-пт, 9.00- 16.00)

02.10.2025 antenna
Column Головне Екологія Економіка Ексклюзив Життя Погода Природа Реформи У Черкасах Черкащина

Висохлі річки, спекотні степи і брак людей: якою стане повоєнна Україна через 20 років?

02.10.2025 antenna
Головне Офіційно Охорона здоров'я У Черкасах

Черкаські медики презентували у Києві проєкт капітального ремонту лікарні швидкої медичної допомоги з облаштуванням нового реабілітаційного відділення

02.10.2025 editor
TV сюжет Головне У Черкасах

У день свята Покрови Пресвятої Богородиці в найстарішому в Черкасах храмі української церкви відбулось урочисте богослужіння

01.10.2025 editor