Скандал у Черкаському СІЗО: підозра у здирництві вивела слідчих на кримінального авторитета з гучною біографією

Соціальні мережі Черкас останніми днями буквально вибухнули новиною про викриття схеми здирництва у Черкаському слідчому ізоляторі. Поштовхом став пресреліз Черкаської обласної прокуратури, який майже одночасно поширила і Служба безпеки України.

За інформацією прокуратури, двом раніше судимим особам повідомлено про підозру у вимаганні коштів (ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України). Слідство встановило, що підозрювані, перебуваючи в установі виконання покарань, систематично тиснули на іншого ув’язненого.

За даними слідства, чоловіки погрожували потерпілому, принижували його гідність та вимагали 1000 доларів США. Частину коштів — 5 тисяч гривень — вони вже встигли отримати.

Свої дії підозрювані пояснювали тим, що потерпілий нібито має платити «за тюремними правилами». Потерпілий у цій справі притягується до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками.

Крім того, до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо ще одного засудженого з цієї ж установи, який вимагав і отримав 40 тисяч гривень.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Черкаській області за оперативного супроводу СБУ та Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції.

Артем Кривенко

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Однак за офіційною сухою інформацією про вимагання криється значно цікавіша історія.

За інформацією джерел «Антени», одним із фігурантів цієї справи є Артем Кривенко, відомий у кримінальному середовищі за прізвиськом «Рижий». Його біографія вже не раз фігурувала у резонансних кримінальних історіях на Черкащині.

Кримінальна історія

Ім’я Кривенка стало відомим після резонансного злочину, який стався у лютому 2014 року в Каневі.

За даними слідства, Кривенко разом зі спільниками вирішив заволодіти грошима місцевої жительки. Йшлося про сумку з готівкою. Нападники діяли жорстоко: під час нападу вони двічі вистрілили у жінку з обріза мисливської рушниці, поціливши в живіт.

Поранену доставили до лікарні, однак врятувати її лікарям не вдалося — наступного дня вона померла від отриманих поранень.

Справу кваліфікували як розбійний напад, поєднаний з умисним вбивством.

Ця історія стала однією з найбільш резонансних кримінальних справ Черкащини того часу.

Суди і втеча

Ще до цього злочину Кривенко перебував під слідством у низці кримінальних проваджень. Попри заперечення прокуратури, Смілянський міськрайонний суд двічі змінював йому запобіжний захід і відпускав під заставу.

Прокурори тоді попереджали, що підозрюваний може продовжити злочинну діяльність.

Згодом ці побоювання фактично підтвердилися.

Під час слідства у справі про канівське вбивство Кривенко перебував у Черкаській області. У 2016 році він став фігурантом ще одного скандалу — втечі зі Смілянського ізолятора тимчасового тримання.

За даними правоохоронців, Кривенко разом із двома іншими затриманими зумів залишити приміщення ІТТ. Втеча викликала серйозний резонанс, оскільки слідство припускало можливу допомогу зсередини установи.

Згодом утікачів затримали, а щодо посадових осіб ізолятора проводили службові перевірки.

Новий епізод

За інформацією джерел, у пенітенціарному середовищі Кривенко вважався одним із так званих «смотрящих» — неформальних лідерів серед ув’язнених, які контролюють внутрішню ієрархію та розподіл впливу у місцях несвободи.

Саме в межах розслідування нової справи про вимагання правоохоронці провели оперативну комбінацію, під час якої вдалося задокументувати переговори щодо передачі грошей.

За наявною інформацією, підозрюваного спеціально повернули до Черкас для проведення слідчих дій у цій новій справі.

Таким чином історія Артема Кривенка, яка починалася з резонансного злочину понад десять років тому, сьогодні отримала нове продовження — уже в межах розслідування про побори серед ув’язнених у Черкаському СІЗО.





Автор: Валерій Воротник