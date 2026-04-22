У Смілі обговорили житлові ваучери для переселенців і підтримку громади

У Смілі зібралася постійна комісія з гуманітарних питань — на порядку денному було одразу 27 питань. Говорили про те, що зараз найбільше хвилює громаду: освіту, соціальний захист і підтримку переселенців.

В освітній сфері — про робочі речі: як функціонують заклади, чи вистачає ресурсів і які умови створюють для навчання. Кожне питання проговорили детально, з огляду на реальні потреби.

Окремо зупинилися на підтримці ВПО. Зокрема, обговорили можливість отримання державних житлових ваучерів — це один зі способів частково вирішити проблему з житлом для людей, які через війну були змушені виїхати з дому.

Також комісія розглянула звернення мешканців щодо матеріальної допомоги — йдеться про тих, хто опинився у складних життєвих обставинах і потребує фінансової підтримки з бюджету громади.

У підсумку напрацювали рекомендації та рішення — їх винесуть на розгляд сесії міської ради.