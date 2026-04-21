АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Головне Сміла

У Смілі об’єднають маршрути між ключовими установами у єдиний безбар’єрний шлях

Відeditor

Кві 21, 2026

У Смілі планують створити єдиний безбар’єрний маршрут для маломобільних груп населення. У міській раді вирішили об’єднати два окремі напрямки в один — цілісний і зручний для пересування.

Йдеться про маршрут, який поєднає ключові установи міста: Центр надання адміністративних послуг, підрозділ міграційної служби та міську лікарню.

Особливу увагу приділяють доступності міграційної служби, адже саме тут оформлюють документи, необхідні у повсякденному житті — від паспортів до реєстраційних послуг.

Новий маршрут передбачає не лише оновлення інфраструктури, а й продуману логіку пересування. Планують облаштувати зручні переходи, прибрати різкі перепади висот, додати тактильні елементи та забезпечити доступні входи до будівель.

У центрі уваги — люди, для яких міське середовище часто стає складним: це люди з інвалідністю, старші мешканці та батьки з дитячими візочками.

Очікується, що після реалізації маршруту дістатися від адміністративних до медичних послуг стане простіше, а місто — більш доступним для всіх.

YouTube player

Від editor

You missed

Дайджест

