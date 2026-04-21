TV сюжет Кримінал Сміла

Канабіс і амфетамін поштою: на Черкащині затримали п’ятьох підозрюваних

Відeditor

Кві 21, 2026

На Черкащині правоохоронці викрили організовану групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків і психотропних речовин. За інформацією Смілянської окружної прокуратури, до схеми були причетні п’ятеро жителів Черкаського району. Вони налагодили придбання, зберігання та збут канабісу й амфетаміну.

За даними слідства, частину наркотиків відправляли клієнтам через поштові відділення, використовуючи сервіси доставки.

Діяльність групи задокументували під час слідчих дій, що дозволило встановити всіх учасників.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжні заходи: чотирьох підозрюваних взяли під варту на 60 діб, ще одного відправили під цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих спільників.

