Смілянська школа №11 увійшла до тридцятки закладів України, які пілотують реформу старшої профільної школи

Бер 17, 2026

Ознайомитися з її впровадженням до закладу завітали міський голова Сміли, а також представники обласної та районної влади. Тут уже формують сучасне освітнє середовище, де головна увага — на здібностях і талантах учнів.

У школі відійшли від підходу, коли всіх навчають однаково. Як пояснює директорка Вікторія, учні можуть обирати предмети з «кошиків вибору» та формувати власну освітню траєкторію. Також працюють міжкласні профільні групи.

Для гостей провели екскурсію оновленими класами, які відремонтували та оснастили за кошти державної субвенції й громади. Розпочали з кабінету фізики — тут продемонстрували сучасні прилади та інтерактивні моделі. У кабінеті географії показали простір із наочними матеріалами для вивчення світу, а в хімічному — провели експеримент із газованим напоєм.

У кабінеті біології представили новітні мікроскопи та VR-окуляри, які дозволяють учням занурюватися у світ науки. Сучасні технології випробували і гості. У кабінеті математики показали інтерактивний простір, де навчання поєднується з новітніми технологіями.

Сьогодні школа №11 — один із найбільших навчальних закладів Сміли, де навчається майже тисяча дітей. Уже з 2027 року вона має стати профільним ліцеєм. Міський голова зазначив, що позитивні зміни стали можливими завдяки ініціативності керівництва та колективу закладу.

