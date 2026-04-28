Керівник Черкаської окружної прокуратури Ігор Чмихало прокоментував хід розслідування «реставрації» корпусу музичної школи №1 у Черкасах

Черкаська музична школа — одна з найстаріших будівель міста, яка збереглася ще з другої половини ХІХ століття. Під час Другої світової війни споруда зазнала пошкоджень, і після того, по суті, її жодного разу належно не реставрували. А останні 20 років, як вважають активісти та журналісти, балансоутримувачі фактично допустили її руйнування.

Якщо вивчати історію цього будинку, якого нині вже немає, можна побачити і втручання, і бездіяльність посадовців, через які споруда поступово занепадала. А минулого року, під виглядом реставрації, на думку журналістів, будинок фактично знищили — із заявами, що натомість відновлять схожу, але вже нову споруду.

При цьому, відповідно до українського законодавства, реставрація передбачає максимальне збереження автентичних елементів і несучих конструкцій. Однак будівлю демонтували повністю, а минулого тижня стало відомо, що прибрали навіть фундамент.

Через це було відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування ведуть слідчі Черкаського районного управління поліції, а процесуальне керівництво здійснює Черкаська окружна прокуратура.

У прокуратурі повідомили, що наразі остаточного процесуального рішення у справі немає. На початковому етапі слідчі вилучили та проаналізували великий пакет документації щодо реставрації. Встановлено, що проєкт погоджували відповідні державні органи та проходили необхідні експертизи.

Зараз призначено комплексну експертизу, яка має дати відповіді на ключові питання: чи були порушення, у чому саме вони полягають і хто може нести відповідальність.

Наразі жодній посадовій особі підозру не оголошували. У прокуратурі пояснюють: спочатку необхідно отримати результати експертизи. За словами керівника відомства, такі дослідження можуть тривати від трьох до шести місяців і навіть довше, залежно від завантаженості експертних установ.

Окремо в розмові порушили проблему статусу історичних будівель у Черкасах. За словами співрозмовників, музична школа ще з радянських часів вважалася пам’яткою архітектури, однак належний пакет охоронної документації так і не був оформлений.

У прокуратурі зазначають: це не поодинокий випадок, а системна проблема багатьох об’єктів культурної спадщини, і не лише нашого міста. Часто відсутні затверджені проєкти та охоронні договори, хоча існують первинні документи, які підтверджують історичний статус будівель.

Також у розмові торкнулися проблеми приватної власності на історичні споруди. Власники нерідко заявляють, що можуть вільно розпоряджатися своїм майном, тоді як органи охорони культурної спадщини не завжди активно укладають охоронні договори.

Як приклад навели європейську практику, де історичні будівлі інколи передають у користування за символічну плату тим, хто готовий їх утримувати та зберігати. В Україні ж старі будівлі часто розглядають як майданчик для нової комерційної забудови.

У прокуратурі наголосили: якщо на місці музичної школи спробують реалізувати комерційний проєкт, правоохоронці реагуватимуть, зокрема через арешти чи заборону будівельних робіт. Там запевняють, що на місці історичної споруди не повинно з’явитися нічого іншого, окрім об’єкта, який відповідатиме її історичному вигляду.