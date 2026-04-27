Кримінальна справа є — будівлі нема: що скажуть у прокуратурі

Кві 27, 2026

У жовтні минулого року під виглядом «реставрації» було зруйновано один із корпусів Черкаської музичної школи №1, збудований у другій половині ХІХ століття. Після резонансних публікацій у медіа прокуратура відкрила кримінальне провадження. Втім, минулого тижня «реставратори» пішли ще далі — остаточно знищили навіть фундаменти історичної будівлі. Натомість обіцяють звести «нову — таку саму». Ми звернулися до керівника Черкаської окружної прокуратури Ігор Чмихало з проханням прокоментувати хід розслідування, а також запитали, які зміни в законодавстві, на його думку, необхідні, щоб захист історичної спадщини в Україні був реально ефективним.

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів Ексклюзив Культура У Черкасах

Концерт органної музики відбувся у Черкасах

Кві 25, 2026
TV сюжет Випадки У Черкасах

На розі вулиць Надпільної та Різдвяної вранці 24 квітня сталися дві ДТП з постраждалими

Кві 24, 2026
TV сюжет Без коментарів Життя Природа Черкащина

Біля берегів Дніпра у Благодатному — справжній лебединий «зліт» — жива картина, що привертає увагу і від якої стає тепліше на душі

Кві 23, 2026

TV сюжет Головне Ексклюзив Кримінал Культура Офіційно Пряма мова Скандал У Черкасах

Кримінальна справа є — будівлі нема: що скажуть у прокуратурі

27.04.2026 antenna
TV сюжет Без коментарів Ексклюзив Культура У Черкасах

Концерт органної музики відбувся у Черкасах

25.04.2026 antenna
Дайджест

Ремонтують проблемну клеверну розв’язку в мікрорайоні Лісовий

25.04.2026 antenna
Дайджест

Черкаські пляжі комунальники готують до сезону

24.04.2026 antenna