Живі скульптури просто неба: як черкасці створюють витвори топіарного мистецтва

Бер 17, 2026

У міському просторі дедалі частіше можна побачити незвичні зелені композиції — акуратно підстрижені кущі та дерева, що нагадують кулі, хвилі або навіть хмаринки. Такі декоративні елементи називають топіарними формами, розповіла ландшафтна дизайнерка Оксана Голій.

Топіар — це мистецтво формування рослин за допомогою регулярної стрижки. Для цього підходять не всі види: найкраще тримають форму рослини з активним приростом, зокрема хвойні — туї та ялівці.

Як пояснюють ландшафтні дизайнери, створення топіарних фігур — процес творчий і водночас технічний. Кожну рослину формують поступово, орієнтуючись на її природний ріст. Спочатку складно передбачити кінцевий результат, однак із часом форма «вимальовується» — майже як картина у художника.

Окрему увагу приділяють гармонії композиції. Великі та малі форми поєднують так, щоб вони виглядали природно в просторі.

Процес формування займає роки. Повноцінні топіарні фігури можуть створюватися не один рік, хоча перший результат помітний вже через один-два сезони. Найшвидше ефект проявляється на туях — їх можна формувати навіть у невеликому розмірі.

Стрижку зазвичай проводять упродовж теплого сезону, однак у спеку роботи припиняють, щоб не нашкодити рослинам. Найбільш сприятливими періодами вважають весну та осінь.

Фахівці наголошують: важливо не перестаратися зі стрижкою. Надмірне обрізання може послабити рослину, адже саме хвоя чи листя забезпечують її живлення. Тому формування має бути поступовим і виваженим.

Створення топіарних форм — це поєднання знань і творчості. Потрібно розуміти особливості росту рослин, але водночас мати відчуття форми та простору. Саме так звичайні кущі з часом перетворюються на живі зелені скульптури.

