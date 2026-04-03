Будівництво поруч із могилами: скандал навколо цвинтаря в Черкасах загострюється

Цей паркан змонтували підприємці, яким Руськополянська громада передала земельну ділянку поруч із цвинтарем. При цьому, як видно, не дотримано жодних санітарних норм: відстань від могил до цієї ділянки становить буквально кілька метрів.

«Мені складно оцінити, як на це реагують правоохоронні органи, але переконаний: є й інші закони — моральні. Можливо, це питання браку досвіду, але потрібно розуміти: цвинтар — це особливе місце. І кожен має поставити собі питання, чи хотів би він подібного у своїй громаді. Закликаю зупинитися і переглянути ці рішення, поки не пізно. Також запрошую голову Руськополянської громади приїхати сюди у будь-який час, щоб у відкритому форматі, разом із журналістами, обговорити цю ситуацію і пояснити людям позиції сторін», — каже міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Паркан біля кладовища в Черкасах — після скандалу відкрили кримінальну справу

Вчора біля входу до 3 і 4 міських кладовищ у Черкасах виріс металевий паркан.

Огородили ділянку просто між дорогою і кладовищем — за кілька десятків метрів від алеї почесних поховань.

Фактично це територія Черкас, але після розподілу земель вона опинилась у Руськополянської громади. Тобто земля в місті — але не міська. І ще й у межах охоронної зони кладовища, між ним і лісосмугою.

Міський голова Бондаренко записав емоційне відео і заявив, що там хочуть поставити комерційні об’єкти фактично поруч із могилами. Каже — це вже не просто про землю, а про повагу до пам’яті.

До цього міська влада не раз зверталась до правоохоронців — без результату.

Але після розголосу прокуратура таки зареєструвала кримінальне провадження.

Номер провадження: 42026252010000078

Дата реєстрації: 03.04.2026

За даними слідства, кримінальне правопорушення було самостійно виявлене прокурором.

Суть справи

Правоохоронці встановили, що посадові особи сільської ради, ймовірно, неналежно виконували службові обов’язки, що призвело до незаконного відчуження земельної ділянки.

Йдеться про продаж земельної ділянки площею 0,4739 га (кадастровий номер: 7124982500:02:002:1093) громадянину Плужному С.В.

Йдеться про можливу службову недбалість посадовців Руськополянської сільради. За версією слідства, ділянку продали за заниженою ціною і ще й більшою площею, ніж потрібно. Наслідки — тяжкі.

Поки що це провадження за фактом, без підозр.

Не виключено, що мова саме про ту саму ділянку біля кладовища, через яку зараз і вибухнув скандал.