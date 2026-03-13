Обмін земельної ділянки біля цвинтаря в Черкасах: секретар міськради зробив пропозицію власнику

Секретар Черкаської міської ради Юрій Тренкін під час зустрічі в Руськополянській сільській раді з керівництвом громади та представниками власників землі запропонував представнику власника скандальної земельної ділянки біля міського цвинтаря та кладовища домашніх тварин обміняти свою приватну ділянку на іншу в межах Черкас.

Враховуючи непрозору історію власності на цю землю та тривалий корупційний шлейф, а також участь відомих осіб, що стоять «за» парканом, редакція Антени утримується від прогнозів щодо результату пропозиції. Найімовірніше, власники наполягатимуть на збереженні своєї ділянки.