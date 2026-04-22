Туристична візитівка Черкас — сходи біля ресторану «Славутич» — стали смертельною пасткою для містян

Колись ці сходи від кінцевої зупинки тролейбусів «Санаторій Україна» до Дахнівки були не просто зручною пішохідною артерією, а й одним із впізнаваних туристичних символів Черкас. Тут гуляли, фотографувалися, звідси відкривалися краєвиди на Дніпро. Сьогодні ж це місце перетворилося на небезпечну руїну: зруйновані сходинки, відсутність поручнів, просідання конструкцій. Щодня цим маршрутом користуються мешканці мікрорайону, серед яких багато людей літнього віку. Для них спуск і підйом перетворюється на ризик для здоров’я. Замість зручного переходу — потенційно аварійна ділянка, яка потребує негайної уваги міської влади.

