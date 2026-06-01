Власник ділянки не відновив тротуар та велодоріжку на Сумгаїтській після земляних робіт. Можуть постраждати люди

Колись показову велодоріжку та тротуар на вулиці Сумгаїтській нині самі велосипедисти називають небезпечними. Антені повідомили про яму з гострими краями, що залишилася після робіт із підключення комунікацій до приватної ділянки поруч. Минув майже рік після розриття, але пошкоджену частину тротуару та велосмуги так і не відновили.

При цьому власник ділянки встиг облаштувати територію, встановити огорожу, вирівняти землю та навіть обнести її колючим дротом. На відновлення зруйнованої комунальної інфраструктури грошей, схоже, вже не вистачило.