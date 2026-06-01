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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Власник ділянки не відновив тротуар та велодоріжку на Сумгаїтській після земляних робіт. Можуть постраждати люди

Відeditor

Чер 1, 2026

Колись показову велодоріжку та тротуар на вулиці Сумгаїтській нині самі велосипедисти називають небезпечними. Антені повідомили про яму з гострими краями, що залишилася після робіт із підключення комунікацій до приватної ділянки поруч. Минув майже рік після розриття, але пошкоджену частину тротуару та велосмуги так і не відновили.

При цьому власник ділянки встиг облаштувати територію, встановити огорожу, вирівняти землю та навіть обнести її колючим дротом. На відновлення зруйнованої комунальної інфраструктури грошей, схоже, вже не вистачило.

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Від editor

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