Сміляни долучилися до фестивалю «Родинні скарби Черкащини»

Представники Сміли взяли участь в обласному фестивалі сімейної та родинної творчості «Родинні скарби Черкащини», який відбувся в межах благодійного мистецького проєкту «ARTTOLOKA. Open Air» на території етнографічного комплексу «Совин Яр» у селі Водяники.

Фестиваль об’єднав 39 аматорських колективів з різних громад області та став справжнім святом української культури, родинних традицій і творчості.

Смілу на заході представили молода співачка Софія Артеменко та учасниці аматорського колективу «Колорит». Також для гостей фестивалю виступила викладачка Черкаського музичного коледжу імені Гулака-Артемовського Олександра Скічко-Галаган.

Окрім концертної програми, на фестивалі працювали тематичні мистецькі локації та містечко майстрів. Свої роботи там представила смілянська народна майстриня Світлана Клименко.

Організатори зазначають, що фестиваль вкотре продемонстрував важливість збереження української культури, родинних цінностей та національних традицій.