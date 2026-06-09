У Черкасах відбулися масштабні тренування сил і засобів, залучених до порятунку людей на воді

Рятувальники ДСНС, авіація, водолази та інші спеціалізовані служби відпрацювали алгоритми дій під час надзвичайних ситуацій на водоймах. У навчаннях були задіяні гелікоптери, літак-амфібія, сучасні катери, дрони та спеціальна техніка. Під час показових навчань відпрацювали евакуацію людей з води, рятувальні операції із застосуванням авіації, гасіння умовної пожежі та взаємодію різних служб під час надзвичайних подій. Такого видовища Черкаси давно не бачили.

Десятки одиниць техніки одночасно працювали над акваторією Дніпра, демонструючи можливості сучасних рятувальних підрозділів та готовність діяти в найскладніших умовах.