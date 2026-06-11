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TV сюжет Випадки Сміла

У Смілі водій зламав сакуру під час розвороту і поїхав. Камери зафіксували інцидент

Відeditor

Чер 11, 2026

У Смілі знову пошкодили сакуру на бульварі Богдана Хмельницького. Цього разу дерево постраждало не через негоду.

Камери відеоспостереження зафіксували, як увечері водій під час розвороту наїхав на молоде дерево та зламав його. Після цього чоловік вийшов з авто, оглянув пошкодження і поїхав далі.

Для водія це кілька секунд, а для комунальників — місяці догляду та роботи, щоб дерево прижилося і прикрашало місто.

Наразі працівники КП продовжують благоустрій бульвару: висаджують квіти, доглядають за зеленими насадженнями та приділяють особливу увагу сакурам, які стали однією з візитівок цієї локації.

У разі, якщо водій впізнає себе або його буде встановлено, його просять звернутися до управління ЖКГ для врегулювання ситуації.

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Від editor

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