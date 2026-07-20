Ринок із запахом 90-х: як у Черкасах торгують у XXI столітті

Приватний ринок у старому районі Черкас десятиліттями залишається своєрідним символом епохи 90-х. Його історична назва — «Сєдова» — склалася в часи, коли містом правила організована злочинність. Колись тут вирували торгівля, рекет і боротьба за торгові місця. Саме звідси, за словами очевидців тих подій, розпочинали свій шлях окремі люди, які сьогодні займають керівні посади в місті.

Минув час, але сам ринок майже не змінився. Більшість торговельних павільйонів морально й фізично застаріли, а елементарні санітарні умови для працівників часто відсутні. Ми дослідили, як сьогодні функціонує цей торговельний простір, і виявили проблеми, які важко уявити в європейському місті XXI століття.

У сюжеті ми розповідаємо про антисанітарію, відсутність належної інфраструктури та причини поступового занепаду одного з найбільших приватних ринків Черкас. Водночас порушуємо питання майбутнього цієї території. Чи має вона й надалі залишатися ринком, чи після його можливого закриття місто отримає сучасний громадський простір?

Ми також наголошуємо: громада повинна уважно контролювати подальшу долю цієї ділянки, щоб територія колишнього скверу не стала черговим об’єктом комерційної забудови. Черкасам потрібні зелені зони, а не нові торговельні центри чи багатоповерхівки.