У селі Грушківка поблизу Кам’янки зберігся один із небагатьох старовинних дерев’яних храмів Черкащини — церква Успіння Пресвятої Богородиці

Сьогодні він відомий як церква Успіння Пресвятої Богородиці, однак його історія сягає ще кінця XVIII століття. Архівні документи свідчать, що перша церква в селі існувала вже у 1785 році.

У середині XIX століття власник Грушківки граф Олексій Бобринський звів новий дерев’яний храм на місці старого. У церковних описах зазначено, що це сталося 1846 року. Спочатку храм був освячений на честь святого Димитрія і мав назву Дмитріївської церкви.

Цю інформацію підтверджують і документи Державного архіву Черкаської області. У фондах зберігаються метричні книги Дмитріївської церкви Грушківки за 1799–1859 роки, а вже на початку XX століття в архівних документах згадується Успенська церква. Це свідчить, що в певний період храм змінив свою посвяту.

Натомість окремі сучасні сайти вказують 1903 рік, стверджуючи, що тоді нібито звели нинішню Успенську церкву. Але вони не наводять архівних підтверджень і, найімовірніше, йдеться про масштабну перебудову, реконструкцію або переосвячення храму, а не про нове будівництво.

Архітектура церкви також більше відповідає споруді середини XIX століття, хоча за більш ніж півтора століття вона неодноразово змінювалася. У радянський період храм втратив дзвіницю та частину декоративних елементів, однак сама дерев’яна будівля збереглася.

Сьогодні Успенська церква в Грушківці залишається не лише діючим храмом, а й важливою пам’яткою історії та дерев’яної сакральної архітектури Черкащини. Її минуле ще потребує ґрунтовного дослідження, однак уже зараз архівні документи дозволяють відтворити основні етапи історії цієї унікальної святині.