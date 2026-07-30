У Черкасах обговорюють створення «зелених» парковок із трав’яним покриттям замість асфальту та будівництво паркової алеї вздовж Дніпра — від вулиці Жужоми до вулиці Володимира Великого

У Черкасах можуть з’явитися парковки нового типу — із використанням спеціальної решітки та геотекстилю, що дозволяють зберегти трав’яне покриття й краще відводити дощову воду. Міська влада винесла цю ідею на громадське обговорення.

Крім того, найближчим часом планують оголосити тендер на будівництво паркової алеї вздовж Дніпра. Вона проходитиме від вулиці Жужоми до вулиці Володимира Великого.

Проєкт передбачає облаштування тротуару, велодоріжки, освітлення та місць для відпочинку. Містян закликають долучитися до обговорення обох ініціатив.