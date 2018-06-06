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Половина Об’єднаних громад Черкащини отримали землю у власне користування

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Половина Об’єднаних громад Черкащини отримали землю у власне користування

Відбулася офіційна процедура передання землі від Управління держгеокадастру Черкаської області Об’єднаним територіальним громадам. Вже половина із зареєстрованих громад отримала землю в офіційне користування. Дванадцять голів ОТГ Черкащини синхронно, разом із колегами по всій Україні поставили власні підписи та печатки на офіційних документах, що свідчать повне право користування землями сільськогосподарського призначення, які належать об’єднаним громадам

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TV сюжет, Офіційно
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