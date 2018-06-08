Колектив “Черкасиобленерго” заручився підтримкою депутатів Верховної Ради

Під час робочого візиту на Черкащину, народні депутати України від “Об’єднання “Самопоміч”, завітали на головне енергопостачальне підприємство області. Останнім часом ситуація на ПАТ “Черкасиобленерго” поступово стабілізується, втім головна проблема, а це розрахунок за спожиту електроенергію черкаським “Азотом” досі не вирішена.

Попри судові позови до боржника, звернення до уряду та численні акції протесту колективу “Черкасиобленерго”, отримати чесно зароблені кошти підприємство змоги не має. Вікторія Войціцька є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу вона запропонувала колективу підприємства допомогу у вирішенні проблеми з поверненням боргів за спожиту електроенергію.

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