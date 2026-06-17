Черкасців запрошують по вихідних долучатися до прогулянок із собаками з комунального Центру допомоги тваринам

Як розповідають у КП «Черкаська служба чистоти», для багатьох чотирилапих вихованців такі прогулянки є не лише можливістю побути на свіжому повітрі, а й важливим етапом соціалізації та адаптації до життя поруч із людьми.

Усі тварини, які потрапляють до Центру, проходять ветеринарний огляд, вакцинацію та стерилізацію, а також отримують необхідний догляд. Працівники забезпечують їм належні умови утримання та харчування.

Втім, живе спілкування з людьми залишається не менш важливим. Саме тому містян закликають знаходити час для волонтерських прогулянок із собаками. У Центрі зазначають, що навіть одна година уваги може стати для тварини справжньою подією та допомогти їй швидше знайти нову родину.

Для відвідування Центру необхідно пройти попередню реєстрацію та короткий інструктаж із безпеки.

Детальніше про вихованців або умови відвідування можна дізнатися за телефоном: +38 (093) 296-60-97.