Руськополянський проїзд у Черкасах уперше за свою історію отримав асфальтове покриття

У Черкасах триває асфальтування Руськополянського проїзду — важливої транспортної артерії промислової зони Південно-Західного району. Раніше ця вулиця перебувала у незадовільному стані та створювала труднощі для руху не лише легкового, а й вантажного та спеціалізованого транспорту.

Після проведення робіт Руськополянський проїзд забезпечить зручне сполучення між вулицями Ярославською та Корольова без необхідності виїзду на магістральні дороги. Це дозволить оптимізувати транспортні потоки та суттєво покращить логістику в промисловій частині міста.

Нове дорожнє покриття також має позитивно вплинути на безпеку руху та зменшити навантаження на сусідні вулиці.