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Руськополянський проїзд у Черкасах уперше за свою історію отримав асфальтове покриття

Відeditor

Чер 16, 2026 #дороги, #Черкаси

У Черкасах триває асфальтування Руськополянського проїзду — важливої транспортної артерії промислової зони Південно-Західного району. Раніше ця вулиця перебувала у незадовільному стані та створювала труднощі для руху не лише легкового, а й вантажного та спеціалізованого транспорту.

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Після проведення робіт Руськополянський проїзд забезпечить зручне сполучення між вулицями Ярославською та Корольова без необхідності виїзду на магістральні дороги. Це дозволить оптимізувати транспортні потоки та суттєво покращить логістику в промисловій частині міста.

Нове дорожнє покриття також має позитивно вплинути на безпеку руху та зменшити навантаження на сусідні вулиці.

Від editor

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