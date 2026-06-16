У Черкасах розпочали капітальний ремонт скейт-парку поблизу Палацу молоді на Сумгаїтській

Наразі на локації триває демонтаж пошкоджених конструкцій. Надіслати друзям Поширити у Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Поширити у Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Друк (Відкривається у новому вікні) Друк Більше Поширити на X (Відкривається у новому вікні) X Надіслати посилання другу електронною поштою (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Поширити на X (Відкривається у новому вікні) X Навігація записів Руськополянський проїзд у Черкасах уперше за свою історію отримав асфальтове покриття Героїв почнуть ховати на військовому меморіальному цвинтарі по вул. Промисловій