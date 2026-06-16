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TV сюжет Без коментарів Життя У Черкасах

У Черкасах розпочали капітальний ремонт скейт-парку поблизу Палацу молоді на Сумгаїтській

Відeditor

Чер 16, 2026

Наразі на локації триває демонтаж пошкоджених конструкцій.

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