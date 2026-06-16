Героїв почнуть ховати на військовому меморіальному цвинтарі по вул. Промисловій

На Алеї почесних поховань кладовища №3-4 по вулиці Руставі з 2014 року здійснюються поховання українських воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії.

За понад дванадцять років війни ресурс території практично вичерпано. Нині на Алеї триває встановлення та облаштування надгробних пам’ятників полеглим захисникам. Роботи виконуються коштом територіальної громади Черкас.

У зв’язку з відсутністю вільних місць міська влада ухвалила рішення про створення нового військового меморіального кладовища на вулиці Промисловій. Комунальні служби вже підготували територію для майбутнього меморіалу та завершили капітальний ремонт під’їзної дороги. Найближчим часом тут розпочнуться нові поховання військовослужбовців, які загинули, боронячи незалежність та територіальну цілісність України.

Новий меморіальний цвинтар має стати місцем гідного вшанування пам’яті українських Героїв та зберегти історію їхнього подвигу для майбутніх поколінь.