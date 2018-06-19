Смілянські “лідери” відсвяткували випускний

Випускний – це завжди свято. Особливим він є для учнів навчальних закладів, що завершили 9 клас. Адже це перший важливий вибір молодої людини. Який шлях обрати: продовжити навчання у рідних стінах чи піти у технікуми, училища і отримувати вже ази омріяної професії? Це запитання стояло і перед учнями 9 –х класів школи-ліцею «Лідер». Відповіли вони на нього по різному, але ж святкові миті однакові для всіх. Урочистий вечір присвячений врученню свідоцтв про отримання базової середньої освіти зібрав всю лідерську родину у міському Будинку культури. Святкова зала була заповнена вщент, адже свій перший документ про освіту отримували аж чотири 9-ті класи закладу. Першими отримали свідоцтва найстаранніші ,з відзнакою, далі -- всі решта за алфавітом. Кожен під бурхливі оплески залу піднімався на сцену. Їх вже викликають за ім’ям по батькові. Але насправді вони ще діти, які роблять перший крок у доросле життя. Еліна Погоріла стіни рідного закладу полишає. Адже має власну мрію, зради якої доводиться розлучатися із таким рідним класом. Вона мріє стати співачкою.

Своїм учням напутні слова у цей урочистий момент сказали і директор закладу Софія Гнідая, і їх найрідніші «класні» мами, які супроводжували їх всі роки середньої школи. Як ніколи за своїх учнів хвилюється Ольга Михальченко. Цей випуск для неї перший у житті.

Велика подяка була висловлена і батькам випускників. Адже саме вони робили все можливе і неможливе, щоб їх діти отримували освіту до того ж у комфортних умовах. Сьогодні їх переповнює гордість за своїх чад. Адже вони такі урочисті, мужні і витончені, у вишуканих сукнях і ділових костюмах. І нехай більшість із них сприймають це свято лише як певний етап у шкільному житті, та все ж хвилюються і сповнені емоцій .

Ті, хто залишаються у рідних стінах закладу, мають ще два роки, щоб визначитись із своїм майбутнім. І цей час для них буде сповненим наполегливої праці та приємних моментів. В ліцейному математичному класі залишаються майже всі. Тож для них це свято лише певна життєва межа, а не прощання.

Урочисту частину змінив святковий концерт. Тут вже без офіціозу і класні керівники, і їх учні змогли сказати один одному , якими для них були роки проведені разом. З гумором і у ліричних піснях, святковим вальсом і віршами – вітали себе і присутніх у залі із випускним вечором лідерці. Хтось сказав рідному закладу лише до побачення , а хтось і прощавай.

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