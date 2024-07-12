У Черкасах замість наркоадрес на стінах з’являються патріотичні малюнки

Так з каналами розповсюдження заборонених речовин борються поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю в Черкаській області та ювенальної превенції. До справи знищення наркоадрес долучаються й небайдужі черкащани, вони повідомляють про локації у чат-бот @StopDrugs0472_bot та телеграм-канал поліції «Безпечна Черкащина».

«Написи на фасадах будівель та зупинках щоразу поновлюються і збільшуються у кількості, навіть після того, як їх зафарбовують. Це велика проблема, яка є початковою в ланцюгу ще гірших проблем, що можуть виникнути, коли людина скористається такою «послугою». Знищення «наркореклами» може вберегти чиєсь життя, убезпечити від необдуманих вчинків та зберегти здоров’я людей», — говорить поліцейська Ірина Білоус.