У Катеринополі двоє пенсіонерів на очах у дітей до смерті забили собаку. За жорстоке поводження з твариною відкрито кримінальне провадження

У Катеринополі на Черкащині про закони України зовсім не чули. 15 липня двоє пенсіонерів самочинно винесли безпритульній собаці вердикт і привели його в дію, та ще й на очах у двох неповнолітніх, 9-річної дівчинки та 13-річного підлітка, пишуть Вісті Черкащини.

Діти пішли на Тікич рибалити. З ними побігла безпритульна собака, що підживала у їхньому дворі. «Вона дуже лагідна, часто бігала за нами, ні на кого не нападала, бувало лише гавкала, охороняючи нас», – розповідають. На Тікичі вони зустріли сусідку, що теж рибалила. У водоймі плавали гуси. В якийсь момент собака зацікавилась птахами, почала за ними бігати. Це викликало паніку в жінки. Зі слів дітей, зненацька на березі з’явився ще один сусід, який під заохочення та крики односельчанки вчинив самосуд над твариною, забивши її на смерть палицею, спершу бив на березі, а добивав уже у водоймі. Так розповідають діти, а ще запевняють, що собака просто бігала, можливо граючись, нікого із птахів не з’їла і не покусала.

У дорослих своя версія: буцімто собака полювала на птахів, була дуже агресивною й ледь не порвала дітей, яких вони врятували.

Діти це заперечують. «Це неправда. Вона нас зовсім не зачіпала. Ми лиш пробували її прогнати подалі від птахів, але не змогли, не вспіли, бо її вбили», – кажуть. Хлопчик розповідає, коли побачив, що тварину добивають, підбіг до сестрички і закрив їй очі, щоб та не бачила, як гине собака.

Мама підлітка каже, що діти прибігли додому в стресі, в сльозах, особливо дівчинка, яка вся тремтіла. Жінка запевняє, що ця собака була дворовою улюбленицею, ніколи ні до кого не виявляла агресії, багато людей в даному мікрорайоні її любили та підгодовували. Те ж саме розповідають і місцеві волонтери, які опікувались даною собакою за цілковитої в цій площині бездіяльності місцевої влади. «Я її сама зловила, своїм коштом відвезла до лікаря, простерилізувала, виходила, після операції, в реабілітаційний період, вона жила у мене в хаті, з дітьми, жодних проблем не було. Дуже добра собаня», – каже волонтерка Ольга. «Ця собака їла сухий корм досхочу. Потреби в здобутті їжі в неї не було. Завжди мила й спокійна. Колись у морози навіть жила з дозволу персоналу в одному з магазинів коло каси. Абсолютно соціалізована тварина», – запевняє волонтерка Марина. Інші її підтримують.

Тим часом Катеринополем уже пішли чутки, що собака була ледь не скажена, задушила каченя під час інциденту, покусала жінку, що була учасницею події, кидалась на дітей.

Опустивши народну творчість, зауважимо: труп собаки поліцейські вилучили з водойми, знайшли й палицю, якою вона була забита, задушеного каченяти, гусеняти чи інших птахів не виявлено, винуватець зізнався у скоєному, запевняючи, що діяв із кращих мотивів. Щодо сказу, зазначимо, собака не виявляла ознак світло-та водобоязні, бігала берегом у 35-градусну спеку і по воді. При спілкуванні волонтерів з учасницею події скарг на укус собаки не надходило. Решту – з’ясують у ході слідства.

Як повідомила речниця обласної поліції Зоя Вовк, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Ведеться розслідування всіх обставин.

Нагадаємо, що ця стаття має кілька підпунктів:

Жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі з безпритульними тваринами, порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, а також пропаганда, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій – караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією тварини.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, або насильницькі дії щодо тварини, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

Шкода, що тоді, коли наші Герої під кулями й обстрілами рятують КОЖНЕ ЖИТТЯ, в серці Черкащини коїться жорстокість і свавілля.