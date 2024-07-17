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Випадки У Черкасах

Завдяки небайдужим громадянам поліцейські охорони допомогли дідусеві, який загубився

Відeditor

Лип 17, 2024 #загубився, #поліція охорони, #Черкаси

Подія трапилась в місті Черкаси. 83-річного чоловіка передали в руки рідним цілим та неушкодженим.

15 липня ввечері наряд групи реагування батальйону Управління поліції охорони в Черкаській області, який патрулював вулицями Черкас, отримав повідомлення за спецлінією «102» про те, що в дворах по вулиці Олени Теліги безпорадно ходить дезорієнтований літній чоловік. Заявниці вдалося з’ясувати, що він має проблеми з пам’яттю та не знає, де перебуває і як потрапити додому.

Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою, встановили його особу та місце проживання. Ним виявився 83-річний житель Черкас який, на щастя, знав своє ім’я. Його доставили додому цілим та неушкодженим, передали рідним у той момент, коли вони із сусідами безрезультатно розшукували старенького та планували залучати до пошуків поліцію.

Якщо у вас сталась подібна ситуація, одразу телефонуйте на лінію «102». Не будьте байдужими до людей похилого віку та дітей, яким, можливо, потрібна допомога, особливо в аномальну спеку, так як надзвичайно висока температура призводить до теплового удару за хвилини.

Від editor

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