Журналісти знайшли КП, що відповідає за утримання зелених зон на Черкаській набережній, де загинула або уражена фіто хворобами більшість декоративних рослин – КП Благоустрій

Журналісти Антени з’ясували, що за зелені зони вздовж черкаської набережної відповідає КП “Благоустрій” Черкаської міської ради. Нагадаємо, що в результаті неналежного догляду за декоративними рослинами висадженими вздовж тротуару та вело доріжок, засохли та вражені фіто хворобами. Днями ми показали репортаж, на якому видно, що більшість не дешевих рослин, на які з бюджету міста витрачено чималі суми, вже загинули або це відбудеться незабаром — їх листя щільно вражене грибковим захворюваннями, що призведе до загибелі рослини в найближчі місяці та надалі стане джерелом поширення небезпечних фіто хвороб.

В нашому полі зору це комунальне підприємство перебуває доволі тривалий час. Реагуючі на скарги його працівників про систематичне порушення трудового законодавства на КП, ми весною розпочали проводити по ньому журналістське розслідування, що викликало шалене обурення певних депутатів міськради та словесні погрози на нашу адресу. Нас це улибнуло і ми спрямували на КП низку журналістських запитів про витрачання публічних грошей, адже, на наше переконання, це КП повністю фінансується з бюджету міста, не має сторонніх прибутків, але керівництво КП отримає шалені зарплати та матеріальну допомогу на оздоровлення до відпустки. Однак, переглядаючи наш репортаж, не важко прийти до висновку про ефективність їх роботи та рівень професіональної підготовки.

Навіть будь-який мешканець приватного сектору знає, що запорука гарного вигляду рослин біля будинку — регулярний полив та вчасна обробка хімічними розчинами, внесення органічних та хімічних добрив за певним графіком. Інакше, який сенс був витрачати чималі кошти бюджету на закупівлю декоративних кущів, та потім кинути їх на призволяще? Чи в надії, що і на минулий рік через кураторів-депутатів вдасться протиснути до бюджету статтю на нову закупівлю рослин на кілька десятків мільйонів гривень?



Ще наприкінці травня ми зверталися до КП з запитами про доступ до публічної інформації, на які керівники КП були зобов’язані надати нам відповідь протягом 5 робочих днів. Протягом двох місяців тиша. Марно нагадувати, що ненадання відповіді на запит громадян несе за собою адміністративну відповідальність. Одночасно ігнорування запитів журналістів є кримінальним злочином, передбаченим ст. 171 ККУ “Перешкоджання законній діяльності журналістів…” Предметом нашого інтересу тоді було дотримання трудового законодавства на КП, але тепер нас цікавлять значно ширші питання.

Чи доцільно фінансувати зелені насадження, які гунуть за кілька місяців, тому, що за ними не вміють, або не хочуть доглядати? Напевне ні. І на це питання під час війни є більш жорсткіші відповіді. Тому ми очікуємо від Черкаської міської ради офіційних пояснень. Ну і не варто пробувати робити вигляд, о в марнотратстві на КП “Благоустрій” винні кацапи посуха, літнє сонце. Достатньо глянути на фото та показати їх фахівцям, які відразу назвуть причини. Ми їх також назвемо. Але трошки інші – #опорукість та непрофесіоналізм.

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