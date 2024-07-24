На Черкаській набережній масово гинуть дорогі декоративні рослини. Причина — поганий догляд?



На вулиці Героїв Дніпра в Черкасах дороговартісні декоративні рослини, висаджені коштом громади міста масово гинуть — посуха та фіто захворювання вбили більшість кущів по всій набережній. В чому причина?

Наші журналісти розшукують комунальне підприємство, що має утримувати ці зелені насадження. Для цього із запитом Антена звернулася до Черкаської міськради. Ми хочемо дізнатися, хто винен в тому, що неналежний догляд за рослинами призвів до відчутних збитків для бюджету. Також нас цікавить вартість утримання зелених насаджень на набережній та регламент догляду за рослинами. Тому, що чи варто витрачати сотні тисяч гривень на озеленення, якщо потім за рослинами ніхто не доглядає?