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TV сюжет Допомога Сміла

Червоний Хрест привіз корм для чотирилапих друзів переселенців, які оселились у Смілі

Відeditor

Лип 31, 2024

Вже не вперше Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України допомагає смілянським ВПО. Цього разу вони намагаються покращити умови не тільки людей, а й їхніх чотирилапих друзів. Корм для котів та собак різних порід, ваги та віку, ліки — це все мали змогу отримати внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Смілянській громаді.

Багато людей змогли отримати ці необхідні речі для своїх тварин. Зареєструвалось 100 осіб власників котів та 100 осіб власників собак. Для отримання допомоги переселенці мали надати довідки ВПО, паспорт та ідентифікаційний податковий номер. Усі документи були ретельно перевірені для забезпечення справедливого розподілу допомоги.

Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України наголошує на тому, що подібні акції не одноразові, волонтери Червоного Хреста й надалі будуть підтримувати внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Смілі. Тож свідкуйте за сторінками організації у соцмережах та вчасно проходьте онлайн-реєстрацію на отримання допомоги.

Від editor

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