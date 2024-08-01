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Кримінал Черкащина

На ґрунті ревнощів 19-річний студент уманського вишу наніс смертельні удари ножем своєму ровеснику. Його помістили до медичного закладу

Відeditor

Сер 1, 2024

До суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно жителя міста Запоріжжя за фактами спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження та вбивства.

За версією слідства, 19-річний зловмисник, перебуваючи у приміщені студентського гуртожитку одного з вишів міста Умань, на ґрунті ревнощів спровокував зі своїм ровесником-студентом конфлікт, у ході якого наніс множинні удари ножем у різні частини тіла. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події до приїзду лікарів.

Однокурсник загиблого під час спроби зупинити протиправні дії зловмисника також отримав два удари ножем у живіт та грудну клітину, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Нападника затримано правоохоронцями після вчинення злочину та судом застосовано до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який у подальшому на підставі висновку психіатричної експертизи змінено на поміщення до медичного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Від editor

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