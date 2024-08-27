Енергоатом готується до реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС

Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Найбільш перспективним проєктом є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000.

Вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

• надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом»;

• передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом».