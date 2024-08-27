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Дайджест

Енергоатом готується до реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС

Відeditor

Сер 27, 2024

Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Найбільш перспективним проєктом є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000.

Вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії  депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:
• надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом»;
• передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом».

Від editor

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