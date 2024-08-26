Правоохоронці затримали держслужбовця за вимагання грошей з підприємця за оформлення дозволу на розміщення тимчасових об’єктів торгівлі

Встановлено, що 40-річний фігурант за гроші обіцяв вплинути на рішення виконавчого комітету щодо видачі дозвільних виробничих документів на встановлення тимчасових об’єктів торгівлі та вимагав з підприємця щомісячну плату у сумі 200 доларів за їх безперешкодне функціонування.

Поліцейські затримали посадовця у порядку ст. 208 КПК України, під час отримання ним неправомірної вигоди в сумі 400 доларів. Слідчі повідомили затриманому про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.