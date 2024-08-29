На Алеї Героїв черкаського цвинтаря сьогодні небагатолюдно

Тут спочив цвіт Черкас. Найкращі сини та доньки міста. Ті, хто був нашою надією. Ті, хто мав ростити діточок і розбудовувати щасливе місто. Їх вбила росія. Ворог, співіснування з яким не є можливим. Про кількість похованих тут черкасців не заведено говорити публічно. Тому, доки триває війна, не порушимо цю обітницю і ми. Заборона не те що обурює, вона просто засмучує – важко приймати споглядаючи на сотні могил героїв це відлуння совка. Секрет, що гинуть на війні солдати? Секрет, що тут поховано далеко не всіх, і ще дуже багато черкасців лежать під Попасною та Бахмутом, Лисичанськом та Маріуполем, на чужій рідній землі, не поховані, а “зниклі безвісти? Секрет? Від кого і для чого? Вдячне місто віддає останню шану своїм синам та донькам. Ми побували тут сьогодні опівдні в день вшанування загиблих. В 10-річну річницю Іловайського котла.

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