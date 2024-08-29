АНТЕНА

ідентифікатор медіа L10-01833

Дайджест

На Алеї Героїв черкаського цвинтаря сьогодні небагатолюдно

Відantenna

Сер 29, 2024

Тут спочив цвіт Черкас. Найкращі сини та доньки міста. Ті, хто був нашою надією. Ті, хто мав ростити діточок і розбудовувати щасливе місто. Їх вбила росія. Ворог, співіснування з яким не є можливим. Про кількість похованих тут черкасців не заведено говорити публічно. Тому, доки триває війна, не порушимо цю обітницю і ми. Заборона не те що обурює, вона просто засмучує – важко приймати споглядаючи на сотні могил героїв це відлуння совка. Секрет, що гинуть на війні солдати? Секрет, що тут поховано далеко не всіх, і ще дуже багато черкасців лежать під Попасною та Бахмутом, Лисичанськом та Маріуполем, на чужій рідній землі, не поховані, а “зниклі безвісти? Секрет? Від кого і для чого? Вдячне місто віддає останню шану своїм синам та донькам. Ми побували тут сьогодні опівдні в день вшанування загиблих. В 10-річну річницю Іловайського котла.

Від antenna

Пов’язаний запис

Дайджест

29 серпня вшановується День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

Сер 29, 2024
Дайджест

Енергоатом готується до реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС

Сер 27, 2024
Дайджест Кримінал Черкащина

Правоохоронці затримали держслужбовця за вимагання грошей з підприємця за оформлення дозволу на розміщення тимчасових об’єктів торгівлі

Сер 26, 2024

You missed

Дайджест

На Алеї Героїв черкаського цвинтаря сьогодні небагатолюдно

29.08.2024 antenna
Дайджест

29 серпня вшановується День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

29.08.2024 editor
Column Головне Життя У Черкасах

Білий шум вечірнього міста — тут не відчувається війна

28.08.2024 antenna
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

Електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням: чим це небезпечно та як себе уберегти

28.08.2024 editor