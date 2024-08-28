На базі ДСНС у Черкасах функціонують 9 Пунктів незламності, по області — 29

Останні цинічні обстріли росіян по нашій енергетичній інфраструктурі сильно похитнули ситуацію в нашій енергосистемі. Поки Міненерго не дає прогнозів, коли стабілізується ситуація. Саме тому ми нагадаємо про Пункти незламності.

Юлія НОРОВКОВА, речниця ГУ ДСНС України у Черкаській області в коментарі нашому телеканалу зазначила, що в Черкасах на базі ДСНС є 9 Пунктів незламності. Загалом по області — 29. Самі пункти обладнані генераторами, є запас питної води, чай, кава, місце для відпочинку та навіть дитячі куточки.

На випадок, якщо ситуація погіршиться, то по області готові до розгортання 6 додаткових мобільних Пунктів незламності.