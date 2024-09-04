Поліцейські охорони розшукали неповнолітнього, який зник із черкаського закладу освіти

Його розшукали в Ватутіному Звенигородського району, що на Черкащині. Юного мандрівника, який прогулювався вулицями міста під час комендантської години, правоохоронці знайшли цілим та неушкодженим і передали в руки поліцейським Черкаського районного управління поліції для з’ясування усіх обставин.

31 серпня о 23 годині до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення від вахтера одного із закладів освіти міста Черкас про те, що близько 16 години їхній 15-річний вихованець не повернувся до гуртожитку.

На факт зникнення негайно орієнтували особовий склад підрозділу поліції Черкаської області. Того ж дня, близько 1-ї години ночі, поліцейські наряду реагування Управління поліції охорони в Черкаській області за вказаним описом помітили підлітка в місті Ватутіне Звенигородського районі Черкаської області.

На щастя, протиправних дій проти нього не скоєно та загрози для його життя й здоров’я немає. З ним було проведено профілактичну бесіду щодо його поведінки та викликано працівників поліції ГУНП Черкаської області для з’ясування причин самовільного залишення навчального закладу.