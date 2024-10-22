Найсучасніша та найтехнологічніша серед усіх водоканалів лабораторія функціонує у Черкасах

КП “Черкасиводоканал” надає послуги з виконання лабораторних досліджень питної та стічних вод. Таку послугу комунальне підприємство надає не тільки швидко і оперативно, а, звісно, ще й якісно, адже лабораторія з контролю за якістю питної та стічних вод оснащена найсучаснішим обладнанням завдяки вдалому менеджменту, допомозі різних благодійників та допомозі з боку міської ради.

Для прикладу, не так давно лабораторія КП “Черкасиводоканал” отримала від благодійників сучасну лабораторну систему очищення, яка є гарантією відсутності похибок під час проведення лабораторних досліджень, адже раніше були прості медичні дистилятори для цих цілей.