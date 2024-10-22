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У Черкаському районі стартувала пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин

Відeditor

Жов 22, 2024

Така ініціатива проводиться у зв’язку з погіршенням епізоотичної ситуації по всій Україні, зокрема у Черкаському районі. Це профілактичний захід, спрямований на боротьбу зі сказом серед диких тварин, особливо лисиць.

Захід є критично важливим, адже лише за перші дев’ять місяців цього року в Черкаському районі зафіксовано 33 випадки сказу серед тварин. Найбільше таких випадків виявлено у колишніх Смілянському та Кам’янському районах.

З 21 по 25 жовтня спеціалісти разом із мисливськими господарствами розпочали розкладання принад, які містять вакцину “ОРІСВАК”. 

Загалом на території Черкаського району діятиме 52 бригади, які планують розповсюдити понад 87 000 доз вакцини на площі 3500 квадратних кілометрів.

Перед початком роботи усім членам бригад було проведено детальний інструктаж щодо дотримання правил біобезпеки та гігієни.

Імунізація проводиться поза межами населених пунктів, здебільшого в місцях проживання лисиць. 

Жителям та гостям регіону наголошують — у разі виявлення таких принад не можна брати їх до рук чи переносити. Особливо важливо пояснити дітям, що грати з такими предметами заборонено. Пам’ятайте, своєчасні профілактичні заходи допомагають захистити як людей, так і тварин від небезпечних хвороб.

Від editor

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