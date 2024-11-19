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Дайджест

У Смілі виділили кошти на ремонт архіву та визначили місця для торгівлі ялинками

Відeditor

Лис 19, 2024

У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради, де розглянули понад 30 питань порядку денного. У центрі уваги – житлові, соціальні та підприємницькі питання.

Зокрема, прийнято рішення щодо взяття на облік громадян, які потребують тимчасового житла, та надання кімнат у гуртожитках за адресами Тараса Шевченка, 47 та Василя Стуса, 50. 

Розглянули і соціальні питання. У залі прозвучали важливі теми, серед яких виплата допомоги на поховання, перерахування державної допомоги, а також затвердження висновків опікунської ради.

 Особливу увагу приділили затвердженню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення Архівного відділу виконавчого комітету, який знаходиться у будівлі реабцентру “барвінок”.

https://youtu.be/V3XrG9VZ7oY

На засіданні продовжили термін дії паспортів прив’язки тимчасових споруд та погодили місця для виїзної торгівлі. Зокрема, у переліку – ялинкові базари, які вже невдовзі з’являться у місті

З детальним порядком денним та прийнятими рішеннями виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційному сайті Смілянської міської ради.

Від editor

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