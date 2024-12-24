Під час сесії черкаські пластуни урочисто передали Вифлеємський вогонь міському голові та депутатам

Вифлеємський вогонь миру — це символічний вогонь, який запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Його щороку привозять до Європи австрійські скаути, звідки він поширюється світом як знак миру, добра, надії та єдності. Ця традиція бере свій початок із 1986 року і сьогодні активно підтримується пластунами в багатьох країнах, зокрема в Україні.

Дивіться також: У Черкаському Свято-Михайлівському гарнізонному соборі відбулась передача Вифлеємського вогню миру

Як передають Вифлеємський вогонь?

Запалення у Вифлеємі: Вогонь запалюють у Гроті Різдва у Вифлеємі, де, за переказами, народився Ісус Христос. Транспортування до Європи: Вогонь привозять до Австрії, де на урочистій церемонії його приймають скаути. Розповсюдження світом: Скаути доставляють Вифлеємський вогонь до різних країн, де його передають церквам, громадам, державним установам та іншим організаціям. Передача на місцевому рівні: Пластуни чи скаути організовують церемонії передачі вогню, зазвичай під час релігійних чи офіційних заходів. Цей вогонь можуть отримати всі охочі, запаливши свою свічку або лампадку.

В Україні ця традиція стала важливою складовою святкування Різдва, підкреслюючи спільність та єдність громади.