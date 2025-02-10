Допомога від Червоного Хреста – підтримка в непрості часи

Червоний Хрест продовжує місію допомоги тим, хто цього найбільше потребує. 10 лютого представники Черкаської обласної організації Червоного Хреста у Смілі вкотре організували роздачу гуманітарної допомоги для найбільш вразливих верств населення. Ця ініціатива – це перш за все прояв турботи і солідарності.

Світ змінюється на краще завжди, коли ми не проходимо повз інших. А йдучи, простягаємо руку допомоги. Тож завдяки представникам Червоного Хреста та благодійникам надія і підтримка стають доступними для кожного, і особливо є цінними для тих, хто їх найбільше потребує.