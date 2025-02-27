На сесії Смілянської міськради внесли зміни до бюджету на 2025 рік

26 лютого відбулася 95 сесія Смілянської міської ради, на якій депутати розглянули та ухвалили низку важливих рішень. Зокрема були проголосовані рішення щодо землевпорядкування, виділення матеріальної допомоги громадянам та передачі комунального майна в управління. Внесено зміни до програм територіальної оборони, підтримки добровольчих формувань та лікування пацієнтів зі СМА.

Також на сесії було затверджено звіти про виконання міського бюджету та соціальних програм за 2024 рік, зокрема щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, медичних послуг та виконання Національного плану дій щодо прав дитини.

Проте ключовим питанням стали зміни до бюджету громади. Найбільше обговорень викликала пропозиція оновлення волейбольного майданчика на стадіоні «Юність». Думки депутатів щодо доцільності такого фінансування розділилися. деякі депутати висловили сумніви, чи варто спрямовувати такі кошти саме на цей об’єкт в умовах воєнного стану.

Міський голова зазначив, що добровольчі формування, окрім фінансування з бюджету міста, отримують окремо матеріальну допомогу за кожен збитий ворожий безпілотник, а також наголосив на сумі допомоги на підтримку Збройних Сил, яка закладена в це рішення. Водночас частина обранців наголошувала на необхідності розвитку спортивної інфраструктури та створення сучасних умов для молоді.

Міський голова Сергій Ананко підкреслив, що підтримка спорту і молоді наразі важлива, проте рішення має бути зваженим, з урахуванням фінансових можливостей громади.

Після тривалої дискусії, рішення про виокремлення питання будівництва волейбольного майданчика на стадіоні «Юність» не набрало потрібну кількість голосів, тож депутати ухвалили зміни до бюджету в початковій редакції.