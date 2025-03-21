На Черкащині поліцейські припинили діяльність групи наркоторговців

До групи наркодилерів входили двоє чоловіків та одна жінка, віком від 34 до 50 років. Фігуранти збували наркотики на території Черкаської області. Клієнтам до продажу вони пропонували амфетамін та канабіс. Проведено ряд оперативно-розшукових заходів, слідчих та процесуальних дій, в яких задокументовано незаконну діяльність наркоторговців.

У результаті поліцейські спільно з працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури затримали усіх членів злочинної групи.

Правопорушникам слідчі повідомили про підозру. Відповідно до санкції статті їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.