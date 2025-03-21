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Аварійний водогін у Смілі потребує термінового ремонту

Відeditor

Бер 21, 2025

19 березня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань житлово-комунального господарства. Головним питанням стало затвердження Статуту Смілянського комунального підприємства «ВодГео», в межах якого підприємство звернулося із проханням виділити кошти на ремонт критично важливої ділянки водогону.

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За словами начальника «ВодГео», аварійна ситуація на водогоні, що проходить через болотисту місцевість від третього підйому, стала серйозним викликом для міста. Нещодавно на цій ділянці сталася масштабна аварія, що спричинила перебої з водопостачанням. Для запобігання подальшим надзвичайним ситуаціям підприємство наголошує на необхідності термінового ремонту.

Депутати поцікавились, чому ремонт збираються проводити саме у спосіб санації, а не шляхом прокладання нового водопроводу паралельно

Директор КП «ВодГео» наголосив, що без оперативного фінансування ситуація може лише погіршитися, що призведе до ще більших витрат у майбутньому. Він зазначив, що підприємство готове провести роботи у найкоротші терміни, щойно будуть виділені необхідні кошти.

Окрім цього, на засіданні розглянули низку важливих питань, що стосуються управління комунальною власністю та покращення міської інфраструктури. Зокрема, комісія підтримала внесення змін до програм благоустрою та житлово-комунального господарства, а також питання реконструкції вуличного освітлення в місті. Рішення комісії будуть винесені на розгляд сесії міської ради для ухвалення остаточних рішень щодо фінансування та подальшої реалізації ініціатив.

Від editor

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